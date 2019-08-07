Стиль британской короны в одном курсе

Университет Глазго предлагает бесплатный онлайн-курс по стилю британских монархов.

Теперь узнать о тайнах гардероба королевской семьи Великобритании можно всего за пять недель. Бесплатный онлайн-курс о стиле монарших особ опубликовал Университет Глазго при содействии организации Historic Royal Palaces. Программа получила название A History of Royal Fashion («История королевской моды») и предлагает подробные экскурс по гардеробу пяти династий британских монархов.