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Артем Кузелев

Стиль британской короны в одном курсе

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  • 07 Августа 201913:06

Университет Глазго предлагает бесплатный онлайн-курс по стилю британских монархов.

Теперь узнать о тайнах гардероба королевской семьи Великобритании можно всего за пять недель. Бесплатный онлайн-курс о стиле монарших особ опубликовал Университет Глазго при содействии организации Historic Royal Palaces. Программа получила название A History of Royal Fashion («История королевской моды») и предлагает подробные экскурс по гардеробу пяти династий британских монархов.

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