Стиль и цвет: Fashletics by Tamaris осень-зима 2019-2020

Сегодня тон в моде задают сникеры, ведь эта обувь – воплощение спортивного casual-образа. В коллекции Fashletics немецкого бренда Tamaris представлены новые актуальные и женственные модели в рамках тренда Athleisure. Будь то в офисе или на прогулке, Fashletics — это функциональность, удобство и модный дизайн.

Осенне-зимняя коллекция сникеров Tamaris – это:

Сочетание модного образа (Fashion) и удобства спортивной обуви (Athletics) ;

Сникеры не для занятий спортом, а для повседневного ношения;

Инновационные комбинации материалов;

Современный модный дизайн;

Ультралегкая подошва;

Съемная стелька;

Женственные цвета и модели;

Легкость и гибкость.

Мир красок

Цвета осенне-зимней коллекции 2019–2020 позаимствованы у самой природы. Живые и насыщенные оттенки самоцветов — сердолика, огненного опала и кварца — создают яркие сочетания, заряжающие энергией. Город и природа сливаются в нейтральные земляные тона и все оттенки синего: от кобальтового до цвета ночного неба. Натуральные «лесные» цвета, источниками вдохновения при создании которых стали сосновые шишки и зеленый мох, приковывают взгляд подобно умиротворяющим пейзажам.