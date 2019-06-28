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Арина Баранова

Стиль и цвет: Fashletics by Tamaris осень-зима 2019-2020

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  • 28 Июня 201911:23
Сюжеты: Tamaris, Осень-зима 2019-20

Сегодня тон в моде задают сникеры, ведь эта обувь – воплощение спортивного casual-образа. В коллекции Fashletics немецкого бренда Tamaris представлены новые актуальные и женственные модели в рамках тренда Athleisure. Будь то в офисе или на прогулке, Fashletics — это функциональность, удобство и модный дизайн.

Осенне-зимняя коллекция сникеров Tamaris – это:

  • Сочетание модного образа (Fashion) и удобства спортивной обуви (Athletics) ;
  • Сникеры не для занятий спортом, а для повседневного ношения;
  • Инновационные комбинации материалов;
  • Современный модный дизайн;
  • Ультралегкая подошва;
  • Съемная стелька;
  • Женственные цвета и модели;
  • Легкость и гибкость.

 

Мир красок

Цвета осенне-зимней коллекции 2019–2020 позаимствованы у самой природы. Живые и насыщенные оттенки самоцветов — сердолика, огненного опала и кварца — создают яркие сочетания, заряжающие энергией. Город и природа сливаются в нейтральные земляные тона и все оттенки синего: от кобальтового до цвета ночного неба. Натуральные «лесные» цвета, источниками вдохновения при создании которых стали сосновые шишки и зеленый мох, приковывают взгляд подобно умиротворяющим пейзажам.

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