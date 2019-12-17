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Benetton (35)
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FashionWithPassion

Микс традиционных рисунков коренных народов Америки в сочетании с принтами "made in Benetton"

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  • 17 Декабря 201911:07
Сюжеты: Benetton

Исторический логотип Benetton – вязаная петля – как нельзя лучше сочетается с принтами, вдохновленными стилистикой индейцев навахо, бахромой и теплыми оттенками пустыни.  Нью-Мексико – новый fashion-пароль, который распахнет вам навстречу все двери мира, будь то Санта-Фе, или Милан. Линия вневременной и любимой всеми поколениями фанатов Benetton одежды предлагает многогранную осеннюю палитру. Вас согреют глубокие и насыщенные цвета: сиена, какао, горчично-бежевый, согревающий оранжевый и медово-охристый.  Зимняя палитра предлагает приглушенные и сдержанные оттенки, а также черный и пыльно-серый.

Словно захватывающее путешествие по легендарным каньонам, увиденное через ироничную призму Benetton, новая коллекция предлагает собственную интерпретацию традиционных узоров индейских племен, сочетая их с клетчатыми плиссированными юбками, бахромой в стиле бохо-шик, принтами в виде облаков, миниатюрными и крупными логотипами.   Непременными must haves любого гардероба в этом сезоне станут свитеры, рубашки, пуховики и куртки, пончо, кардиганы и спортивные куртки из шерстяной пряжи.

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