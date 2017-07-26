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Артем Кузелев

Стильный фотопроект Vogue Japan. Сентябрь, 2017

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  • 26 Июля 201711:52
Сюжеты: Vogue

Японская редакция Vogue как всегда на шаг впереди. Журнал уже опубликовал одну из фотосессий главного в году номера.

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  • Vogue Japan. Сентябрь, 2017

Встречать новый сезон Анна Делло Руссо и  компания предлагают в ретро-настроении. Сотрудники редакция вдохновились эстетикой модных съемок 1960-1970-х годов и нашли нужные вещи в коллекциях предстоящего сезона. Главные роли в проекте исполнили популярные модели: Виттория Черетти, Лара Стоун, Даутцен Крус, Наташа Поли и Анна Иверс. За создание стильных кадров отвечал фотодуэт Luigi & Iango.

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