Стильный фотопроект Vogue Japan. Сентябрь, 2017

Японская редакция Vogue как всегда на шаг впереди. Журнал уже опубликовал одну из фотосессий главного в году номера.

1 / 18 Vogue Japan. Сентябрь, 2017



































Встречать новый сезон Анна Делло Руссо и компания предлагают в ретро-настроении. Сотрудники редакция вдохновились эстетикой модных съемок 1960-1970-х годов и нашли нужные вещи в коллекциях предстоящего сезона. Главные роли в проекте исполнили популярные модели: Виттория Черетти, Лара Стоун, Даутцен Крус, Наташа Поли и Анна Иверс. За создание стильных кадров отвечал фотодуэт Luigi & Iango.