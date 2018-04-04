Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стиль Spice Girls на выставке в Лондоне

  • 154
  • 0
  • 04 Апреля 201817:49

В британской столице открывается выставка, посвященная ярким 1990-м и стилю девушек из знаменитого поп-коллектива.

Этим летом в Лондоне откроется выставка, на которой можно будет увидеть стиль 1990-х на примере солисток поп-группы Spice Girls. Проект Spice Up начнет работу 28 июля в здании Business Design Centre. Экспозицию составят сценические костюмы участниц некогда популярного коллектива, а ее центральным экспонатом станет расписанный под британский флаг автобус, на котором девушки ездили в туры. Продлится выставка до 20 августа.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru