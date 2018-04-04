Стиль Spice Girls на выставке в Лондоне

В британской столице открывается выставка, посвященная ярким 1990-м и стилю девушек из знаменитого поп-коллектива.

Этим летом в Лондоне откроется выставка, на которой можно будет увидеть стиль 1990-х на примере солисток поп-группы Spice Girls. Проект Spice Up начнет работу 28 июля в здании Business Design Centre. Экспозицию составят сценические костюмы участниц некогда популярного коллектива, а ее центральным экспонатом станет расписанный под британский флаг автобус, на котором девушки ездили в туры. Продлится выставка до 20 августа.