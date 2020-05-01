Стилист «Сплетницы» присоединился к перезапуску сериала

Эрик Даман, ответственный за костюмы героев знаменитого шоу, вновь займется одеждой персонажей.

Ранее создатели сериала сообщали, что действие перезапущенной «Сплетницы» развивается через восемь лет после финала сериала. В первый сезон войдет десять эпизодов, над созданием которых поработают Джош Шварц, Тави Гевинсон и другие знаменитости. На днях стало известно, что к команде присоединился художник по костюмам Эрик Даман, который также работал помощником стилистки сериала «Секс в большом городе».