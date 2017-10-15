Стилисты Clouty будут давать советы всем желающим в приложении Veon

Модный портал www.clouty.ru одним из первых стал партнером нового приложения Veon от компании Билайн. Компании объявили о старте акции 21 сентября и планируют продлить ее до 11 ноября.
Акция состоит в том, что теперь каждый абонент Veon будет иметь возможность получить абсолютно бесплатно консультацию от именитых стилистов благодаря команде Clouty. Сервис консультаций стилиста - это персональные консультации от fashion - стилистов Clouty для воплощения собственного уникального стиля.
Механика очень проста: заполнить анкету, задать вопрос и получить ответ от известных профессиональных стилистов. Чем именно может помочь команда стилистов Clouty:
- Подобрать стиль (что с чем носить, как можно изменить свой стиль)
- Найти товар на сайте по присланному фото (благодаря уникальной функции визуального поиска)
- Проконсультировать по бьюти новинкам
Сервис доступен для всех пользователей Veon, желающих получить советы от стилистов портала. Соответственно для получения одной бесплатной консультации необходима будет регистрация в приложении VEON.
Каждая последующая консультация обойдется в 699 рублей, что безусловно в разы дешевле ставки любого эксперта по стилю.
Фактически Clouty внедряет возможность персонального шоппинга, предлагаемую только в магазинах премиум уровня, но делает это доступным для всех.Напомним, что Clouty стартовал в сентябре 2016 года стараниями петербургской команды и уже внедрил большинство передовых функций, включая визуальный поиск, систему вознаграждений и кэшбек, тем самым, не уступая монстрам интернет ритейла. Clouty сотрудничает с более чем 100 прогрессивными онлайн-магазинами, такими как Farfetch, Lamoda, Yoox, ShopBop, Revolve и Asos.
VEON, анонсированный не так давно компанией Билайн, является гибридом многих приложений и позволяет звонить, писать сообщения, обмениваться фото и видео, слушать музыку и смотреть видеоролики, следить за новостями и читать популярные статьи, а теперь, благодаря Clouty, еще и еще и подобрать собственный стиль.
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