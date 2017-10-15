Стилисты Clouty будут давать советы всем желающим в приложении Veon

Модный портал www.clouty.ru одним из первых стал партнером нового приложения Veon от компании Билайн. Компании объявили о старте акции 21 сентября и планируют продлить ее до 11 ноября.

Акция состоит в том, что теперь каждый абонент Veon будет иметь возможность получить абсолютно бесплатно консультацию от именитых стилистов благодаря команде Clouty. Сервис консультаций стилиста - это персональные консультации от fashion - стилистов Clouty для воплощения собственного уникального стиля.

Механика очень проста: заполнить анкету, задать вопрос и получить ответ от известных профессиональных стилистов. Чем именно может помочь команда стилистов Clouty:

Подобрать стиль (что с чем носить, как можно изменить свой стиль) Найти товар на сайте по присланному фото (благодаря уникальной функции визуального поиска) Проконсультировать по бьюти новинкам

Сервис доступен для всех пользователей Veon, желающих получить советы от стилистов портала. Соответственно для получения одной бесплатной консультации необходима будет регистрация в приложении VEON.

Каждая последующая консультация обойдется в 699 рублей, что безусловно в разы дешевле ставки любого эксперта по стилю.

Фактически Clouty внедряет возможность персонального шоппинга, предлагаемую только в магазинах премиум уровня, но делает это доступным для всех.Напомним, что Clouty стартовал в сентябре 2016 года стараниями петербургской команды и уже внедрил большинство передовых функций, включая визуальный поиск, систему вознаграждений и кэшбек, тем самым, не уступая монстрам интернет ритейла. Clouty сотрудничает с более чем 100 прогрессивными онлайн-магазинами, такими как Farfetch, Lamoda, Yoox, ShopBop, Revolve и Asos.

VEON, анонсированный не так давно компанией Билайн, является гибридом многих приложений и позволяет звонить, писать сообщения, обмениваться фото и видео, слушать музыку и смотреть видеоролики, следить за новостями и читать популярные статьи, а теперь, благодаря Clouty, еще и еще и подобрать собственный стиль.