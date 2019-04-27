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Артем Кузелев

Стипендия для талантливых студентов НИУ ВШЭ

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  • 27 Апреля 201911:13

Высшая школы экономики и сеть магазинов Familia поддержат студентов, обучающихся по направлению индустрии моды.

Центр «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ (ModaHSE) и сеть магазинов Familia объявили о запуске нового проекта. Суть инициативы в специальной стипендии для талантливых студентов, которые хотят и дальше развиваться в модной индустрии. Всего стипендии получат три человека, которые поступят в магистратуру по программе «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды». Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку на поступление, заполнить форму, написать эссе на заданную тему и затем пройти устное собеседование в компании Familia.

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