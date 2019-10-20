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Артем Кузелев

Сто миллионов долларов для Музея статуи Свободы

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  • 20 Октября 201920:21
Сюжеты: Diane Von Furstenberg

Акция Дианы фон Фюрстенберг, Джеффа Безоса, Джорджа Лукаса и других помогла собрать средства на реставрацию легендарной достопримечательности.

Американский дизайнер Диана фон Фюрстенберг помогла собрать почти сто миллионов долларов на реставрацию нью-йоркского Музея статуи Свободы и самого монумента. В ходе акции Диана заказала фреску у художницы Ан Дуонг, получившую название Liberty Star. Привлекая внимание спонсоров, дизайнер продавала по звезде с этой работы, начальная цена каждой была два миллиона. Инициатива стартовала на ежегодном балу Met Gala, где дизайнер появилась в костюме статуи Свободы. В итоге проект фон Фюрстенберг поддержали бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майк Блумберг, основатель компании Amazon Джефф Безос, режиссер Джордж Лукас и другие звезды бизнеса.

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