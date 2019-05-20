Стоковые магазины модной одежды

У начинающих предпринимателей торговля модной одеждой всегда считалась одним из самых популярных направлений. Однако если в девяностые годы стильные вещи продавались на рынках и привозили их в Россию «челноки», то в двадцать первом веке этот бизнес претерпел существенные изменения и стал более цивилизованным. Сегодня российские потребители приобретают одежду в бутиках и торговых центрах, а бизнесмены предпочитают закупать товар у поставщиков и производителей. Особой популярностью у россиян пользуются стоковые магазины, что вполне закономерно. Ведь брендовая одежда стоит недешево и далеко не каждый может ее себе позволить. Благодаря появлению сток-магаинов, качественную и модную одежду известных брендов можно купить по самым низким ценам. Скидки в подобных магазинах могут достигать до 80%. На западе сток-одежда пользуется огромным спросом, в нашей стране этот уникальный тип магазинов считается относительно новым. По мнению экспертов, пройдет пару лет и сток-магазины в России станут реальными конкурентами для известных брендов. Именно поэтому они рекомендуют начинающим предпринимателям обратить свое внимание именно на это бизнес-направление. Привлечение специалистов по продажам со стороны значительно упростит организацию бизнеса по реализации сток-одежды, а также аутсорсинг расчета заработной платы.

В стоковых магазинах вниманию потребителей представлена не только нераспроданная одежда из прошлых коллекций, но и самые последние брендовые модели с незначительными дефектами. Например, вещи с оторванными бирками.

Сток-магазины гарантируют начинающим предпринимателям быстрые продажи, а потребителям приобретение самой качественной и стильной одежды по вполне демократичным ценам.