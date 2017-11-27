Столичной публике показали «Легенду о Коловрате»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла масштабная премьера эпического блокбастера «Легенда о Коловрате».

Создатели и актеры фильма – главный режиссер и продюсер Джаник Файзиев, генеральный продюсер Рафаел Минасбекян (ГПМ КИТ), генеральный продюсер Павел Степанов («Централ Партнершип») и исполнители главных ролей Илья Малаков, Александр Цой, Александр Ильин, Алексей Серебряков, Полина Чернышова, Игорь Савочкин, Ольга Дроздова, Маруся Фомина, Илья Антоненко и др. – представили картину многочисленным гостям, друзьям и коллегам.

Перед началом фильма Джаник Файзиев отметил: «Мы пытались рассказать такую историю, чтобы зритель на эмоциональных качелях подлетал от невероятной нежности до беспокойства за героев. Участвовал в невероятном экшне, находился внутри него: пролетал под мечами, видел настоящих сильных людей, красивые отношения. И беспокоился за то, как наш главный герой справится с навалившейся на него ответственностью».

Среди первых зрителей были: Леонид Якубович, Нюша, Александр Олешко, Рената Пиотровски, Илья Бачурин, Константин Эрнст, Илья Глинников, Алексей Киселев, Ольга Зайцева, Армен Ерицян, Ренат Давлетьяров и Женя Малахова, Александр Михайлов, Дмитрий Киселев, Роман Прыгунов и др.

История рязанского воеводы Евпатия Коловрата, дерзнувшего с малой дружиной бросить вызов ордам хана Батыя, погубившим его дом и семью, нашла отклик в сердцах зрителей.

Производство: «Централ Партнершип», «Киностудия КИТ» при участии Фонда Кино и телеканала «Россия 1», 2017

Жанр: Экшн, фэнтези

Генеральные продюсеры: Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Павел Степанов

Продюсер: Александр Бондарев

Авторы сценария: Евгений и Дмитрий Раевские, Джаник Файзиев, Сергей Юдаков

Главный режиссер: Джаник Файзиев

Оператор-постановщик: Максим Осадчий

Композитор: Серж Танкян

Режиссер подготовительного и съемочного периода: Иван Шурховецкий

Художник-постановщик: Вилюс Ванагас

Художники по костюмам: Наталья Дзюбенко, Екатерина Дыминская, Марина Ананьева

Художники по гриму: Валерия Никулина, Марина Лебедева

Звукорежиссер: Алексей Самоделко

Визуальные эффекты: Main Road Post

В главных ролях: Илья Малаков, Александр Ильин мл., Юлия Хлынина, Алексей Серебряков, Тимофей Трибунцев, Полина Чернышова, Александр Цой, Игорь Савочкин, Андрей Бурковский, Владимир Проскурин, Валерия Шкирандо и др.

Продолжительность: 117 мин.

Возрастное ограничение: 12+

Премьера: 30 ноября 2017 г.



XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают достойного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Эпический блокбастер «Легенда о Коловрате» во всех кинотеатрах страны с 30 ноября.