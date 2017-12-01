Столичный бомонд на премии «Royal People Awards»

Минувшим вечером, 30 ноября 2017 года в самом сердце российской культурной жизни - пространстве Храма Христа Спасителя, в «Центре Искусств. Москва», состоялось значимое событие - премия «Royal People Awards» для деятелей искусства, политиков и бизнес элиты.

В этот вечер были вручены награды за профессиональные достижения по итогам года. Формат мероприятия – закрытый прием в «Центре искусств. Москва», где можно по-настоящему прочувствовать подлинное искусство. В Центре представлено лучшее из российских собраний: коллекционеры и ценители искусства объединились для того, чтобы показать миру ранее сокрытое от зрителей драгоценное собрание шедевров: подлинные полотна Васнецова и Нестерова, Шишкина и Левитана, Репина и Айвазовского, Брюллова, Петрова-Водкина и многих других.

Около 100 гостей – и каждый – легенда своей индустрии. Именитые владельцы и предприниматели, руководители крупных компаний, представители шоу бизнеса и социальной сферы, бизнес вуман собрались, чтобы отметить результаты своего труда и достижения коллег. Ведущими вечера стали российская модель, победительница всероссийского национального конкурса красоты «Мисс Россия 2002» и международного конкурса красоты «Мисс Европа 2002» Светлана Королева и российский актёр театра и кино Михаил Дорожкин.

Призом стала заветная статуэтка, которую вручали со сцены лично каждому победителю. Награждения прошли в 20 номинациях. В номинации «Легенда» приз вручен народному артисту СССР, депутату Государственной Думы РФ И.Д. Кобзону. Номинацию «Певица года» получила Народная артистка России Валерия. В номинации «За вклад в развитие культуры» статуэтку получил народный артист России, главный режиссер Государственного Кремлевского Дворца Евгений Глазов. В номинации «Персона года» победил Герой Российской Федерации, Генерал-майор Вооруженных Сил Российской Федерации, участник Афганской войны, первой и второй чеченских войн, и войны в Таджикистане Сергей Анатольевич Липовой. Номинация «Теледива года» была вручена телеведущей и телепродюсеру Елене Летучей.

Гости на премии: Иосиф и Нелли Кобзон, Анастасия Задорина, Иосиф Пригожин, Валерия, Юрий Киселев (ЮрКисс), Олег и Марина Газмановы, Ольга Смирнова, Алла Вербер, Аннэтэс Розенберг-Рудман, Екатерина Одинцова (PR TREND), Ольга Филиппенкова (Роза Шале), Евгений Добровольский, Анастасия Гребенкина, Юрий Розум, Александр Дадиани, Екатерина Диброва, , Александр Добровинский, Саркисова Юлия, Анастасия Близнюк, Анна Русска, Ольга Карлова, Татьяна Фицджеральд, Алеся Шикун, Диана Пегас, Галина Хачатурова, Василий Церетели, Владимир Кузнецов (ООН ), Александр Волков и Ирина Волкова (Vanity voice), Наталья Буткевич, Наташа Королева, Темур Шакая, Элен Брокколи, Влад Васюхин, Лиана Давидян, Майа Майбетова, Анзори Аксентьев-Кикалишвили, Георгий Черданцев, Казанджян Эмилия, Казанджян Иосиф, Владимир Руга, Элина Кобалева, Александр Борода, Теймур Кулиев, Анна Нерли.

Премия «Royal People Awards» состоялась в 7-й раз в честь 13-ти летия интеллектуального журнала N’Style, который издает Аннэтэс Розенберг-Рудман. Статуэтка в номинации «Человек года» по праву досталась Аннэтэс Розенберг-Рудман. Приз вручил директор информационного центра ООН в Москве Кузнецов Владимир.

Одним из партнеров вечера стал премиальный комплекс «Роза Шале», расположенный на территории горного курорта «Роза Хутор», который получил награду в номинации «Курорт года». ««Роза Хутор» сегодня - это больше, чем просто горный курорт. В 2016 году мы стали единственным негосударственным объектом, который претендовал на попадание в качестве символа на новые банкноты Центрального банка РФ номиналом 200 и 2000 рублей. И данная награда еще одно подтверждение тому, что «Роза Хутор»- настоящий символ России» ,- говорит директор по маркетингу и продажам «Роза Хутор» Ольга Филипенкова.

Генеральный партнер вечера King Time Marine, постоянные партнёры Rolls Royce и аптеки A.V.E