Stradivarius отмечает 90-летие Микки Мауса вместе с Валентиной Фераньи и Сашей Буримовой

В честь дня рождения Микки Мауса Stradivarius представляет лимитированную коллекцию, вдохновленную жизнелюбием и оптимизмом самого известного мышонка в мире.

Со своего первого появления на экране в ноябре 1928 года Микки Маус стал символом единения и дружбы для людей разных культур по всему миру.

Поэтому бренд собрал команду фешн-блогеров и их лучших подруг из России, Италии, Польши, Турции, Германии, Франции, Колумбии и Испании, которые отправились в увлекательное путешествие #STRTRIP от Stradivarius и Disney, откуда они делились впечатлениями от этого приключения, полного волшебства, дружбы и моды.

Гостьи, среди которых популярные блогеры Валентина Ферраньи (@valentinaferragni), Александра Буримова (@burimova), Жаклин Микута (@mikutas) и многие другие, представили лимитированные модели, посвященные Микки Маусу, в специальных образах от Stradivarius.