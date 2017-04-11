Страхи и жалобы Альбера Эльбаза

Выступая на прошлой неделе на конференции CNI Luxury в Омане, Альбер Эльбаз рассказал о своих страхах относительно модной индустрии, а также пожаловался на положение собственных дел.

Альбер Эльбаз обладает безусловным дизайнерским талантом и уникальным по градусу креативности подходом к созданию одежды. Всемирную славу модельеру принесла работа в парижском доме Lanvin, который и возродился в XXI веке лишь благодаря дару Эльбаза. Однако скандальное расставание с маркой после 14 лет сотрудничества заметно подкосило Альбера, имя которого сегодня не встретить в заголовках и на первых страницах прессы. Похожу, такая долгая работа на одном месте все же способствует профессиональному выгоранию специалистов творческих профессий.

Да, за последний год Эльбаз успел посотрудничать с маркой Converse, запустив для нее линейку премиальных кедов Avant Converse. Да, дизайнер выпустил парфюм Superstitious, созданный совместно с французским брендом Editions de Parfums Frederic Malle. Однако Альбер все еще не оправился от удара, которым стало увольнение из Lanvin. На днях модельер выступил с горячей и эмоциональной речью на конференции CNI Luxury, проходившей в Омане. Здесь Эльбаз рассказал об актуальных проблемах модной индустрии, а также пожаловался на положение собственных дел.

Конечно же, дизайнер не смог не отпустить пару колких шпилек в адрес обидевшего его, как он сам считает, дома моды. Эльбаз отметил, что расставшись с ним и назначив новым креативным директором Бухру Джарарр, марка Lanvin заметно потеряла в выручках.

Одной из главных тем выступления Альбера на конференции стало увеличение количества коллекций, которые ежегодно выпускают люксовые марки в попытке конкурировать с фаст-фэшн. Путаясь в личном и глобальном, дизайнер заявил: «Каждый раз, когда я разговариваю с моей модной семьей, я слышу одни и те же жалобы. Слишком много показов, слишком много коллекций. Московская Неделя моды? Нет, это, кажется, Индийская Неделя моды. Слишком много путаницы! Какой сезон мы сейчас смотрим? Осень-зима? Весна-лето? Это курортная коллекция? И еще, и еще, и до бесконечности. Получилось, что в итоге никто не счастлив. Слишком много страха и недостаточно любви».

Естественно, что Альбер упомянул в своей речи и положение современного художника от моды, каковым он всегда считался. В своем выступлении он подчеркнул: «Когда мы занимаемся творчеством, мы должны, прежде всего, начинать с мечты и интуиции. Маркетинг приходит уже потом. Конечно, я знаю, что доверять интуиции рискованно. Я знаю, что ошибка может стоить очень дорого, и акционеры могут уволить тебя. Но всем нам известно, что самые громкие открытия в истории случались, потому что люди доверяли своей интуиции».

Завершая выступление, Эльбаз задал риторический вопрос, который в свое время ему задал его психиатр: «А что если женщины сегодня могут купить новое лицо, новые губы, новую грудь, ягодицы, волосы, кожу, то тело – это и есть новое платье? Возможно, в этом причина того, почему так много безработных дизайнеров? Если тело – это новое платье, то какова роль современных дизайнеров?»