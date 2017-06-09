Страна чудес Джии Коппола для дома Gucci

Американский режиссер и фотограф создала для итальянской марки очень красивую съемку по мотивам фильма «Пикник у Висячей скалы».

1 / 15 Джиа Коппола для Gucci





























Работая над новой съемкой для Gucci, Джиа Коппола вдохновлялась легендарным фильмом 1975 года. Режиссер и фотограф настолько тонко прочувствовала атмосферу картины Питера Уира «Пикник у Висячей скалы», что порой кадры фотопроекта путаются с кинофрагментами. Таинственная, сексуальная и очень эмоциональная фотосессия опубликована в новом номере A Magazine, посвященном творчеству Алессандро Микеле. В качестве главных героинь выступили модели Лили Стюарт и Лаура Лав.