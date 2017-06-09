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Gucci (253)
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Артем Кузелев

Страна чудес Джии Коппола для дома Gucci

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  • 09 Июня 201710:10
Сюжеты: Gucci

Американский режиссер и фотограф создала для итальянской марки очень красивую съемку по мотивам фильма «Пикник у Висячей скалы».

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  • Джиа Коппола для Gucci

Работая над новой съемкой для Gucci, Джиа Коппола вдохновлялась легендарным фильмом 1975 года. Режиссер и фотограф настолько тонко прочувствовала атмосферу картины Питера Уира «Пикник у Висячей скалы», что порой кадры фотопроекта путаются с кинофрагментами. Таинственная, сексуальная и очень эмоциональная фотосессия опубликована в новом номере A Magazine, посвященном творчеству Алессандро Микеле. В качестве главных героинь выступили модели Лили Стюарт и Лаура Лав.

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