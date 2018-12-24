Странная мода 2018 года

Эксперты издания Fox News продолжают радовать своими итоговыми рейтингами. На этот раз составлен список самых странных вещей уходящего года.

Опросив посетителей своего сайта, а также изучив экстраординарные релизы всего года, журналисты Fox News выбрали все самое странное. Первое место эксперты отдали темно-зеленому платью-бикини и джинсовым трусам-стрингам британской марки PrettyLittleThing. На втором месте странного рейтинга расположились, по выражению авторов списка, максимально рваные джинсы от Carmar Denim. Далее идут розовые шлепанцы на платформе от коллаборации Crocs x Balenciaga и джинсовый ремень от итальянцев Unravel Project.

Также в рейтинг самых странных вещей 2018 года попали светлые свободные джинсы, оголяющие ягодицы, от The Ragged Priest, слитный купальник Gucci, не предназначенный для купания, перевернутые шорты из денима Cie, футболка-рубашка Balenciaga и джинсы Wild Thang.