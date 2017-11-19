Странная реклама Helmut Lang. Cruise, 2018

Обновляющийся американский дом моды представил снимки кампейна круизной коллекции.

Дом Helmut Lang опубликовали первые кадры из рекламной кампании женской круизной коллекции. За создание фотографий отвечала Талия Четрит, которая занималась последними рекламными съемками дома Celine. На снимках мы видим, как модель позирует в одежде из круизной коллекции будущего года под душем на фоне кафельной стены. Получилось довольно странно, но вполне в духе Хельмута Ланга.