STREET BEAT представил объединенный лукбук осень-зима 2018

Сеть магазинов кроссовок и кед STREET BEAT объединилась со своим детским и спортивным подразделениями, чтобы представить совместный сезонный лукбук. В этот раз бренды обратились за вдохновением к злободневной теме – походе в школу.

В стенах школы нашлось место самым юным любителям спортивного стиля и подросткам, увлекающимся модой и стритстайлом. В съемки приняли участие бренды Nike, adidas, Puma, Under Armour, ASICS Tiger, Reebok, Jordan и другие. Все вещи доступны на сайте и в магазинах сети.