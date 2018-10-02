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STREET BEAT представил объединенный лукбук осень-зима 2018

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  • 02 Октября 201810:30
Сюжеты: STREET BEAT, Осень-зима 2018-19

Сеть магазинов кроссовок и кед STREET BEAT объединилась со своим детским и спортивным подразделениями, чтобы представить совместный сезонный лукбук. В этот раз бренды обратились за вдохновением к злободневной теме – походе в школу.

В стенах школы нашлось место самым юным любителям спортивного стиля и подросткам, увлекающимся модой и стритстайлом. В съемки приняли участие бренды Nike, adidas, Puma, Under Armour, ASICS Tiger, Reebok, Jordan и другие. Все вещи доступны на сайте и в магазинах сети.

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