STREET BEAT представляет лукбук Polar Skate Co.

Федеральная сеть кроссовок и кед STREET BEAT представляет российский лукбук Polar Skate Co. С декабря одежда бренда доступна во всех магазинах сети.

Бренд Polar Skate Co. основан в 2011 году, в Мальмё, третьем по величине городе страны. В его главе стоит стоит легендарный скейтер Понтус Алв, известный не только своим харизматичным катанием, но и активным продвижением культуры DIY (Сделай сам). Одежда Polar отличается лаконичными силуэтами и узнаваемыми, авторскими принтами, отсылающими скорее к миру искусства, чем к бетонным скейтпаркам.

В честь появления нового бренда в своих магазинах STREET BEAT представляет локальный лукбук, снятый в Подмосковье при участии молодых скейтбордистов.

Одежда Polar представлена в магазинах сети STREET BEAT, а в скором времени появится на сайте. Цены на коллекцию варьируются в диапазоне от 2 690 рублей за футболки до 7 490 рублей за толстовки.