STREET BEAT представляет объединенный лукбук сезона весна-лето 2018

В конце апреля в STREET BEAT произошли важные изменения: мы объединились с детскими спортивными магазинами и магазинами спортивной экипировки и представили проекты STREET BEAT KIDS и STREET BEAT SPORT. Визуальная история, в которой отражено настроение и ассортимент единого бренда – в нашем новом сезонном лукбуке.

В центре кампании – город, который всегда нас вдохновлял. Москва для каждого в кроссовках: на баскетбольной площадке, на беговом треке, в привычной суете и прогулках с детьми. Модели - люди, которые олицетворяют бренд - креативные, увлеченные и современные. Быть собой и быть на шаг впереди остальных – вот ориентир для STREET BEAT.

Истории про кроссовки, легендарные бренды, классику на все времена, которые мы рассказываем, теперь не только для тех, кто носит кроссовки каждый день на учебу или работу. Теперь это всё и для малышей, которые хотят кеды, как у папы, и для их спортивных мам.

В съемке приняли участие товары брендов Nike, Jordan, ASICSTiger, Puma, Vans, The North Face, Stussy, Under Armour, Converse и других. Познакомиться со всем ассортиментов STREET BEAT, STREET BEAT KIDS, а вскоре и STREET BEAT SPORT можно на сайте.