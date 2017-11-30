STREET BEAT Sneaker Quest в ТЦ Авиапарк

В этом ноябре федеральная сеть магазинов кроссовок и кед STREET BEAT отмечает свое трехлетие.

В честь праздника STREET BEAT предлагает любителям кроссовок, уличной моды, музыки и спорта стать участником первого в России сникер-квеста.

До 3 декабря в центральном атриуме на 1 этаже ТЦ Авиапарк будет располагаться огромный квест-контейнер, разделенный на три части, каждая из которых рассказывает небольшую историю о ценностях STREET BEAT.

В первой комнате игрокам предстоит разобраться в самых популярных кроссовках из мира баскетбола и узнать, кто из игроков стоит за легендарными парами. Следующий сектор покажет участникам мир коллекционера, чья комната завалена коробками из-под кроссовок, в которых спрятан секрет. А в третьей части можно будет услышать известные биты, которые пересекаются со сникер-культурой и заставят гостей зажечь на импровизированном танцполе.

В финале квеста все, прошедшие задания, смогут получить на память красочные фотографии.

Участие в сникер-квесте бесплатное. Одновременно пройти испытание могут не более 4-х человек. Регистрация доступна на сайте street-beat.ru, при этом один участник может зарегистрировать всю группу.