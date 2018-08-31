STREET BEAT запускает квест, посвященный кроссовкам и стрит-культуре

Сеть магазинов кроссовок и кед STREET BEAT вновь запускает сникер-квест для всех москвичей. Пройти его сможет любой желающий: коллекционер кроссовок со стажем или тот, кто только мечтает о своей первой паре. Этот квест – уже второй в истории бренда, но все еще единственный в России, посвященный теме кроссовок. Представляет он из себя лабиринт из трех комнат, где, выполняя тематические задания, необходимо найти выход из последней двери. Первая комната посвящена баскетболу и игрокам и выглядит как спортивная раздевалка. Вторая – комната коллекционера кроссовок, заваленная коробками, а третья позволит ощутить себя в настоящей музыкальной студии.

Сникер-квест проходит в ТЦ МЕГА Теплый Стан. Найти его можно будет в центральном холле торгового центра напротив входа в пространство Underline. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться заранее на сайте https://street-beat.ru/sneakerquest/, или же на стойке регистрации у самого квеста. Участие бесплатное, прохождение заданий займет около 30-40 минут.

Сникер-квест будет работать ежедневно до 2 сентября с 11:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные.