Стремление вверх: Лучшие лестницы люксовых магазинов

В сети опубликован список (далеко не исчерпывающий) красивых и оригинальных лестниц, расположенных в бутиках роскошных марок. Представляем топ-15 экземпляров, которые действительно могут удивить.

Лестница, созданная французский дизайнером и архитектором Гвенаэлем Николя для бутика Dolce & Gabbana на Бонд-стрит, соединяет шесть этажей. В этом году проект лондонского магазина марки даже получил специальную дизайнерскую премию.

Вторая лестница в списке находится в том же бутике и создана тем же дизайнером. Эта конструкция соединяет три верхних этажа частного пространства в магазина. Главные материалы: монохромный пэчворк из мрамора и гранита.

Нью-йоркский архитектор Питер Марино спроектировал красивую лестницу для магазина Louis Vuitton на Вандомской площади в Париже. Конструкция вырезана из камня XVIII века и снабжена гладкими стеклянными балюстрадами и кабелями из нержавеющей стали.

Новый флагманский бутик Bottega Veneta на Манхэттене – это пятиэтажное пространство площадью 15 000 кв. футов. За соединение всех уровней отвечает лестница, придуманная креативным директором Томасом Майером. Акценты сделаны на стекле приятных оттенках серого, вымытого зеленого и бежевого.

Специалисты студии Dimore создали для бутика Fendi на Слоун-стрит в Лондоне лестницу в ретро-духе. За основу взят стиль рубежа 1960-1970-х годов, с его бархатом и мохером на стенах и плюшевыми коврами на полу.

Оформлением роскошного бутика Dolce & Gabbana в венецианском Palazzo Torres занимался знамнеитый Эрик Карлсон. Дизайнер создал для магазина очень красивый интерьер, в котором отражается многогранная эстетика самой марки. Здесь нашлось место сицилийскому барокко, иронии и элегантности. Лестница из венецианского мрамора ведет на первый этаж, где представлена формальная и вечерняя одежда.

Итальянский архитектор Клайдио Пирини оформил интерьер лондонского бутика Philipp Plein. В отделке использован черный и белый мрамор, стекло и нержавеющая сталь. Особе место занимает шестиугольная мраморная лестница с консолями.

Оформлением лондонского магазина Hermes занимались дизайнеры агентства RDAI Architecture. Здесь стильная лестница выполнена из дубовой древесины и дополнена перилами, обтянутыми кожей Hermes Etoupe.

Интерьер магазина ювелирного дома Repossi на Вандомской площади создавали дизайнеры бюро OMA. Они взяли за основу прямые и четкие линии, а также отражающие и прозрачные поверхности. Получилось очень классно!

Знаменитый магазин Barneys в центре Манхэттена был основан в 1923 года, а в 2016 открыл свои двери после большой реставрации. Проектом занималась местная архитектурная фирма Steven Harris Architects, специалисты которой во главу угла поставили роскошь, вертикальные зеркала и абстрактные линии. Белая винтовая лестница ведет на третий этаж.

Бельгийский архитектор Винсент ван Дуйсен превратил бывшее почтовое отделение в Лондоне в потрясающий флагман Александра Вэнга. В интерьере объединены природный камень, хромированные элементы, переработанная резина и промышленные металлические пластины. В центре – лестница с темно-серыми бетонными ступеньками, отделанными черной кожей.

Магазин Marni на миланской Монтенаполеоне архитектурно отражает свою женскую личность: здесь вполне сдержанная структура, которая дополнена эксцентричными акцентами. Игривый шарм интерьера отлично сочетается с минималистичной винтовой лестницей.

Талантливая команда дизайнеров Kenzo своими силами обновила интерьер магазина в Милане. Бутик стал ярким примером отличного дизайна и практичной функциональности. Пространство площадью 246 кв. метра разделено на несколько цветных зон с повторяющейся мраморной тематикой. Жемчужина интерьера – мраморная лестница с прилегающим столом.

За оформление лондонского флагмана Bulgari отвечал американец Питер Марино. Архитектор использовал несколько вариантов мрамора и травертина, которые апеллируют к римской истории дома. Очень красивая лестница состоит из геометрических шестиугольных ступеней из мрамора, а отделка вдохновлена убранством Палаццо Абателлис итальянского архитектора Карло Скарпы.

Полированная бетонная лестница в магазине Виктории Бекхэм на Довер-стрит в Лондоне завершает список. За разработку интерьера отвечал иранский архитектор Фаршид Муссави, который в большей степени известен своим сотрудничеством с разными музеями мира. Как оказалось, монументальная и сдержанная манера специалиста идеально сочетается с минималистичным стилем самой Виктории.