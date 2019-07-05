Стресс - убийца красоты?

Все мы прекрасно знаем, что жизнь в мегаполисе — это, помимо драйва и возможностей, еще и серьезный стресс, избежать которого, к сожалению, почти невозможно. Изо дня в день огромное количество факторов могут отразиться буквально у нас на лице: в виде морщин, неровного тона или покраснений. Но пришло время дать стрессу достойный отпор! Эксперты косметического бренда Teana раскрывают секреты того, как избежать стресс-зависимых изменений кожи и оставаться молодой и красивой.

С медицинской точки зрения стресс проявляется со стороны эндокринной, иммунной и сосудистой систем. Вызывают его или общие факторы (курение и алкоголь, нервное перенапряжение, влияние внешней среды), или локальные причины (пилинги, переохлаждения, ожоги). Опасным «врагом» в борьбе за красивую кожу является гормон стресса кортизол. При его избытке замедляются процессы регенерации, из-за чего появляются морщины, неровный тон лица, и повышенная чувствительность.

Важно отметить, что стресс не всегда означает абсолютно негативный эффект. К примеру, контролируемое повреждение кожи при пилингах заставляет её интенсивнее обновляться. Но в основном стресс отражается на адаптационных функциях кожи, значительно ухудшая её состояние.

Как же избежать преждевременного старения и как можно дольше сиять красотой и свежестью?

- Минимизируйте локальные стрессы. Если вы заметили, что ваша кожа стала более чувствительной и подверженной к влиянию внешних раздражителей, то не добавляйте их самостоятельно. Не злоупотребляйте скрабами, выбирайте щадящие пилинги и эксфолианты.

-Спорт. Учеными давно доказано, что одной из главных причин преждевременного старения кожи является падение уровня эндорфинов. Занятия в зале или на тренажерной площадке являются прекрасным источником гормонов счастья, что поможет восстановить необходимый баланс и спасет от снижения мышечного тонуса. Для максимального эффекта от постоянных занятий спортом, эксперты биоактивного бренда Teana рекомендуют включить в ваши бьютиритуалы регулярное нанесение биоэссенции «Поддержка кожи на фоне физической активности» Teana Vegenius. Средство эффективно ухаживает за кожей лица, защищая её от раздражителей, укрепляя сосуды и нормализируя работу сальных желез. Всего несколько капель продукта будут питать вашу кожу, пока вы занимаетесь спортом или активно отдыхаете.

-Отдыхайте. Невозможно выглядеть сногшибательно, круглосуточно работая и совсем не оставляя времени на сон и релакс. Разорвите вечный бег по кругу! Установите четкий режим дня, не забывайте делать перерывы между проектами, найдите ваш личный источник релакса. Медитации и йога, чтение или просмотр фильмов, прогулки на свежем воздухе или встречи с подругами помогут вам восстановить энергию и не переутомляться.

-Специальная косметика. Научный прогресс подарил косметологии уникальные технологии: борьбы со стрессом путем безопасного снижения уровня гормонов стресса в коже и высвобождении гормонов счастья. Примером такого подхода служит серия ампульных сывороток Teana Stress Control, а также бустеры из серии Expert Boost. Специальные пептиды воздействуют на нейрорецепторы кожи, позволяя регулировать концентрацию стрессовых и счастливых гормонов. В результате кожа становится более спокойной, ровной и сияет здоровьем.