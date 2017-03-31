Стрит-фотография и съемка в метро на iPhone

7 апреля в Академии re:Store состоится открытый мастер-класс Алексея Домрачева, известного в России уличного фотографа-перформаниста. Мастер-класс будет посвящен теме «Стрит-фотография и съемка в метро на камеру iPhone», в рамках которого Алексей поделится собственными секретами создания фотографий, расскажет о проекте «Memento metro» и планах на будущее.

Алексей стал известным в России после того, как пять лет назад устроил в московском метро первую несогласованную выставку своих фоторабот под названием «Memento metro» — помни, что это метро (аллюзия на крылатую фразу «Memento mori»). Все фотографии Алексей развешивал в тех местах, где они были сделаны. Работы располагались как в московском метрополитене, так и в метро Санкт-Петербурга. Сейчас в его копилке уже несколько персональных выставок, а в ближайшее время он готовит к выпуску фотокнигу о проекте. Планируется расширение географии «Memento metro» и съемка полнометражного фильма о проекте.

Стрит-фотография отличается документальностью и отсутствием постановки кадра. Фотограф, который увлекается данным видом съемки, должен быть максимально незаметным, чтобы получить желаемый эффект, и, конечно, нужно полностью забыть о многочисленном фотографическом оборудовании. Здесь незаменимой становится камера iPhone, которая помогает зафиксировать эмоции случайных прохожих и неповторимые моменты человеческой жизни. Поэтому лекция будет полезна как профессионалам, так и новичкам, желающим фотографировать в документальном стиле.

Программа:

о проекте «Memento metro» и роли iPhone в его создании; Планы проекта и место iPhone в нем; Мои принципы съемки стрит-фотографии на телефон; Особенности съемки на iPhone; Программы, помогающие снимать, обрабатывать и выкладывать фото в интернет;

Дата и время проведения лекции: 7 апреля 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: Бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.