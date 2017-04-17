Стрит-фотография как искусство

Академия re:Store расширяет возможности съемки на камеру iPhone. На днях состоялась лекция фотографа-перформаниста Алексея Домрачева (@alex.domra), на которой он поделился опытом стрит-съемки на камеру iPhone
Стрит-фотография как отдельный жанр сформировался на стыке XIX и XX веков и сейчас имеет большую популярность. Стрит-съемка в метро — одно из самых сложных направлений, так как здесь наиболее важны мобильность и отказ от тяжелой аппаратуры. Самый популярный фотограф в этом жанре – Брюс Дэвидсон (Bruce Davidson) с проектом «Subway». Сам Алексей начал увлекаться стрит-съемкой почти 9 лет назад, как только у него появился первый смартфон. Алексей признался, что пробовал снимать на камеры разных смартфонов, но именно съемка на камеру iPhone устроила его по качеству.
На лекции Алексей Домрачев не раз повторял, что он непрофессиональный фотограф, поэтому он и не делает фотографии по всем правилам. Для него каждая фотография — это эмоция и момент, которые он пытается запомнить. Первое, с чем может столкнуться начинающий стрит-фотограф, это, как ни странно, стеснение и страх, так как, в первую очередь, это съемка людей. Здесь камера iPhone станет незаменимым помощником, ведь с помощью телефона фотографии можно сделать максимально незаметно.
Также Алексей поделился собственными секретами съемки, посоветовал сразу определиться с общей концепцией и придерживаться выбранного направления, это позволит создать вам свой стиль и не распыляться. Он настоятельно посоветовал не выкладывать понравившиеся фотографии сразу же после съемки в социальные сети, а немного подождать и посмотреть на них под другим углом.
Алексей стал известным в России после того, как в ноябре прошлого года устроил в московском метро первую несогласованную выставку своих фоторабот под названием «Memento metro» — «Помни, что это метро» (аллюзия на крылатую фразу «Memento mori»). На данный момент у Алексея прошли две полноценные персональные выставки. Сейчас готовится к выпуску его фотокнига о проекте «Memento metro», а также Алексей планирует расширение географии проекта.
Проект Академия re:Store проводит бесплатные мастер-классы для всех желающих, кто думает заняться творчеством или уже является профессионалом, создающим свои творения с помощью техники Apple. Следующая лекция состоится 28 апреля на тему «Создание диджей-сета на iPad», которую проведет главный редактор журнала Rolling Stone Александр Кондуков.
О сети монобрендовых магазинов re:Store (www.re-store.ru)
re:Store – самая большая сеть монобрендовых магазинов формата ApplePremiumReseller (APR) в Европе. Входит в состав группы компаний InventiveRetailGroup холдинга Ланит. Первый магазин re:Store был открыт в 2005 году в московском ТРЦ «Атриум». В сеть входят более 80 магазинов re:Store формата ApplePremiumReseller в России‚ 19 – в Европе. В магазинах re:Store представлен весь модельный ряд техники и программного обеспечения Apple, официально поставляемых в Россию. Помимо продукции Apple, в магазинах re:Store можно найти продукты Bowers&Wilkins, Bose, JBL, Wacom, Jawbone и многих других брендов.
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