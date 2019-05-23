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Каннский кинофестиваль (95)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости 72-го Каннского кинофестиваля

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  • 23 Мая 201923:52
Сюжеты: Каннский кинофестиваль, Горожане

Одно из самых значимых событий мирового кинематографа дало знаменитостям возможность слиться с толпой, а гостям фестиваля – почувствовать себя звездами.

В последнюю неделю улица Канн больше напоминали модный подиум, а гости кинопремьер буквально слепли от вспышек фотоаппаратов и нарядов звезд на красных ковровых дорожках. Однако не одной светской хроникой интересен фестиваль на Лазурном побережье. В эти дни здесь можно было встретить знаменитостей в неформальной обстановке и вне строгого дресс-кода. Многим удалось смешаться с толпой, которая хоть и выбирает демократичные образы, но все-таки с оглядкой на значимое мероприятие.

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