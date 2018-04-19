Стритстайл: Гости фестиваля Coachella 2018

В этом году фестиваль удивил своей способностью меняться – и внешне, и внутренне.

Еще в прошлом году главным трендом фестивальной моды был бохо-шик и ностальгия по эпохе хиппи. Гости опен-эйров одевались в ностальгичном ключе, хотя и в одежду из актуальных коллекций. Главный фестиваль весны в минувший уикенд удивил значительно изменившейся стилистикой, это касалось и образов, которые выбрали посетители мероприятия. Гости Coachella 2018 предпочли романтике ретро более интересные уличные тенденции и разнообразие.