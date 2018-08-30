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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости фестиваля Lost Village 2018

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  • 30 Августа 201818:00
Сюжеты: Горожане

О том, как одеваются современные хиппи и цыгане, можно узнать из ярких образов посетителей мероприятия.

Lost Village – фестиваль, который проходит в уединенном лесу недалеко от деревни Нортон Дисней, Линкольншир, Великобритания. Здесь собираются поклонники старины, легенд и преданий. Мероприятие сопровождается концертами и театрализированными представлениями, а царящая здесь богемная атмосфера настраивает на романтический лад. Нужно ли говорить, что гости фестиваля выбирают стиль, который очень близок к бохо- и хиппи-шику!

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