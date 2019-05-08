Стритстайл: Гости фестиваля в Йере

Как и прежде, фестиваль моды и фотографии собирает самую модную и богемную публику, у которой есть чему поучиться.

Курортный городок Йер во французской Ривьере собирает каждую весну самую модную тусовку. На фестиваль моды и фотографии сюда съезжаются со всей Европы, причем среди гостей можно видеть как знаменитостей, так и просто неравнодушных посетителей. Несколько дней дизайнеры, художники, фотографы и другой креативный народ участвуют в показах, выставках, конкурсах и прочих активностях, при этом демонстрируя оригинальный и порой очень смелый стиль.