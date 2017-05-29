Стритстайл: Гости Каннского кинофестиваля 2017

Завершающийся Кинофестиваль в Каннах запомнится и стилем незвездных гостей показов.

1 / 31 Гости Каннского кинофестиваля 2017





























































Стритстайл местных модников и гостей Канн отличается удивительной эклектичностью. С одной стороны, уровень мероприятия и массовое скопление знаменитостей обязывают простых зрителей быть на высоте. С другой стороны, яркое солнце, жара и близость моря заставляют гостей одеваться в расслабленном стиле. Все вместе это дает удивительный эффект, а каннский стритстайл оказывается непохожим на стиль никакого другого города.