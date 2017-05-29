Вход
ADV
Интересно
Каннский кинофестиваль (84)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Каннского кинофестиваля 2017

  • 202
  • 0
  • 29 Мая 201711:39
Сюжеты: Каннский кинофестиваль

Завершающийся Кинофестиваль в Каннах запомнится и стилем незвездных гостей показов.

1 / 31
  • Гости Каннского кинофестиваля 2017

Стритстайл местных модников и гостей Канн отличается удивительной эклектичностью. С одной стороны, уровень мероприятия и массовое скопление знаменитостей обязывают простых зрителей быть на высоте. С другой стороны, яркое солнце, жара и близость моря заставляют гостей одеваться в расслабленном стиле. Все вместе это дает удивительный эффект, а каннский стритстайл оказывается непохожим на стиль никакого другого города.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru