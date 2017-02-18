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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости кинофестиваля Sundance 2017

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  • 18 Февраля 201710:50
Сюжеты: Горожане

Завершающаяся зима заставила модников всего мира хорошо подумать над тем, как стильно и оригинально утепляться.

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  • Гости кинофестиваля Sundance 2017

Город Парк-Сити штата Юта – это далеко не гламурный Лос-Анджелесс. Его заснеженные тротуары заставили гостей местного фестиваля независимого кино Sundance утеплиться получше. Главное, на что сделали ставку местные модники, – стеганые ветровки, меховые шубы в винтажном стиле, шерстяные шинели и обувь на меху. У многих получились довольно оригинальные образы.

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