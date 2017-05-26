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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости круизных показов в Сиднее

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  • 26 Мая 201713:47
Сюжеты: Горожане

Недавно в Австралии завершилась череда показов круизных коллекций будущего года. Отдельного внимания заслуживают образы гостей, посетивших шоу.

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  • Гости круизных показов в Сиднее

В преддверии нового модного марафона, который стартует летом, модные марки представляют свои круизные коллекции будущего года. По традиции Сидней стал одной из главных столиц, в которых такие образы смотрятся особенно эффектно. На фоне океана и пляжей можно было написать и стильные образы местной публики. Гости шоу предпочли демократичность и спорт, которые облагородили традиционной элегантностью.

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