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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели 080 Barcelona

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  • 12 Февраля 201723:38
Сюжеты: Горожане

Каталонская столица не имеет официальной Недели моды, однако фэшн-ярмарка 080 Barcelona уже давно стала одним из самых ярких событий года.

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  • Стритстайл: Гости Недели 080 Barcelona

Названная в честь почтового индекса столица Каталонии, ярмарка 080 Barcelona считается местной неофициальной Неделей моды. Это по-настоящему интересное событие, которое из-за плотного модного марафона, к сожалению, часто остается незамеченным критиками и международной публикой. Тем не менее, здесь есть на что посмотреть, особенно – показы независимых дизайнеров и местный стритстайл.

Гости ярмарки в этом сезоне отдали предпочтение черному цвету, искусственному меху, спортивным курткам, а также обуви на платформе. Кроме того, любовью модников неизменно пользуются испанские мегабренды Zara и Mango.

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