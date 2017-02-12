Каталонская столица не имеет официальной Недели моды, однако фэшн-ярмарка 080 Barcelona уже давно стала одним из самых ярких событий года.

1 / 51 Стритстайл: Гости Недели 080 Barcelona





































































































Названная в честь почтового индекса столица Каталонии, ярмарка 080 Barcelona считается местной неофициальной Неделей моды. Это по-настоящему интересное событие, которое из-за плотного модного марафона, к сожалению, часто остается незамеченным критиками и международной публикой. Тем не менее, здесь есть на что посмотреть, особенно – показы независимых дизайнеров и местный стритстайл.

Гости ярмарки в этом сезоне отдали предпочтение черному цвету, искусственному меху, спортивным курткам, а также обуви на платформе. Кроме того, любовью модников неизменно пользуются испанские мегабренды Zara и Mango.