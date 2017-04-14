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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели дизайна в Милане, 2017

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  • 14 Апреля 201709:25
Сюжеты: Горожане

В минувший уикенд завершилась очередная Неделя дизайна в Милане, которая традиционно собрала огромное количество стильных и порой экстравагантных гостей.

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  • Гости Недели дизайна в Милане, 2017

Миланская Неделя дизайна проводится ежегодно в апреле. Мероприятие, как правило, занимает несколько дней и собирает огромное количество участников со всего мира. Здесь дизайнеры и архитекторы презентуют свои новые проекты и коллекции, а модные марки – свои коллаборации и домашние линии. Отдельного внимания заслуживает стиль гостей Недели, который часто бывает не столько безупречным, но ярким, оригинальным и экстравагантным.

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