Стритстайл: Гости Недели дизайна в Милане, 2017

В минувший уикенд завершилась очередная Неделя дизайна в Милане, которая традиционно собрала огромное количество стильных и порой экстравагантных гостей.

1 / 39 Гости Недели дизайна в Милане, 2017













































































Миланская Неделя дизайна проводится ежегодно в апреле. Мероприятие, как правило, занимает несколько дней и собирает огромное количество участников со всего мира. Здесь дизайнеры и архитекторы презентуют свои новые проекты и коллекции, а модные марки – свои коллаборации и домашние линии. Отдельного внимания заслуживает стиль гостей Недели, который часто бывает не столько безупречным, но ярким, оригинальным и экстравагантным.