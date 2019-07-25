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Неделя моды в Берлине (Mercedes-Benz) (48)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Берлине. Осень, 2019

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  • 25 Июля 201909:48
Сюжеты: Неделя моды в Берлине (Mercedes-Benz), Горожане

Берлинская Неделя проходила параллельно с кутюрной, однако от этого не потеряла своей популярности.

В отличие от посетителей кутюрной Недели моды гости берлинских показов не удивляли яркими красками и смелыми нарядами. Местный стритстайл традиционно сдержан и практичен, а образы, которые запечатлели уличные фотографы, осязаемы и вполне подходят для повседневной жизни. Берлинские модницы сделали ставку на сочетание городской классики и удобного спортивного стиля.

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