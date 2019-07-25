Стритстайл: Гости Недели моды в Берлине. Осень, 2019

Берлинская Неделя проходила параллельно с кутюрной, однако от этого не потеряла своей популярности.

В отличие от посетителей кутюрной Недели моды гости берлинских показов не удивляли яркими красками и смелыми нарядами. Местный стритстайл традиционно сдержан и практичен, а образы, которые запечатлели уличные фотографы, осязаемы и вполне подходят для повседневной жизни. Берлинские модницы сделали ставку на сочетание городской классики и удобного спортивного стиля.