Стритстайл: Гости Недели моды в Берлине. Осень, 2019

Берлинская Неделя проходила параллельно с кутюрной, однако от этого не потеряла своей популярности.
В отличие от посетителей кутюрной Недели моды гости берлинских показов не удивляли яркими красками и смелыми нарядами. Местный стритстайл традиционно сдержан и практичен, а образы, которые запечатлели уличные фотографы, осязаемы и вполне подходят для повседневной жизни. Берлинские модницы сделали ставку на сочетание городской классики и удобного спортивного стиля.
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