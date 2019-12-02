Стритстайл: Гости Недели моды в Будапеште

Череда модных показов сезона весна-лето 2020 прошла в Будапеште.

Венгерская Неделя моды редко попадает в центр внимания, однако завершившийся сезон принес хорошие новости. В ноябре в Будапеште прошли показы сезона весна-лето 2020, которые порадовали и образами посетителей шоу. В объективы уличных фотографов попали почти по-скандинавски спокойные и лаконичные наряд в бежевых оттенках. Модники выбирали разнокалиберную клетку, винтаж, деним и пользовались приемами, добавляющими образам комфорта.