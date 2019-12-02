Вход
ADV



Интересно
Горожане (488)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Будапеште

  • 91
  • 0
  • 02 Декабря 201911:50
Сюжеты: Горожане

Череда модных показов сезона весна-лето 2020 прошла в Будапеште.

Венгерская Неделя моды редко попадает в центр внимания, однако завершившийся сезон принес хорошие новости. В ноябре в Будапеште прошли показы сезона весна-лето 2020, которые порадовали и образами посетителей шоу. В объективы уличных фотографов попали почти по-скандинавски спокойные и лаконичные наряд в бежевых оттенках. Модники выбирали разнокалиберную клетку, винтаж, деним и пользовались приемами, добавляющими образам комфорта.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru