Стритстайл: Гости Недели моды в Хельсинки. Осень, 2019

Жители скандинавских стран традиционно демонстрируют демократичный и экологичный подход к подбору гардероба.

Гости завершившейся Недели моды в Хельсинки как всегда выбирали расслабленные и очень практичные образы. Местные жители будто бы и не пытаются угнаться за актуальными трендами, но при этом оказываются в авангарде стритстайла. Главные ориентиры уличной моды здесь – практичность, спорт, унисекс и экологичность. Особое место занимает любовь к моде 1980-1990-х годов, при этом образы смотрятся все-таки современно, а не винтажно.