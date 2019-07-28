Вход
ADV



Интересно
Горожане (478)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Хельсинки. Осень, 2019

  • 94
  • 0
  • 28 Июля 201921:13
Сюжеты: Горожане

Жители скандинавских стран традиционно демонстрируют демократичный и экологичный подход к подбору гардероба.

Гости завершившейся Недели моды в Хельсинки как всегда выбирали расслабленные и очень практичные образы. Местные жители будто бы и не пытаются угнаться за актуальными трендами, но при этом оказываются в авангарде стритстайла. Главные ориентиры уличной моды здесь – практичность, спорт, унисекс и экологичность. Особое место занимает любовь к моде 1980-1990-х годов, при этом образы смотрятся все-таки современно, а не винтажно.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru