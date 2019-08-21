Стритстайл: Гости Недели моды в Копенгагене. Осень, 2019

Посетители показов в датской столице показали настоящий европейский шик – лаконичный, натуральный и невероятно стильный.

Неделя моды в Копенгагене с каждым сезоном набирает градус популярности у всех, кто интересуется модой. Показы локальных марок приковывают к себе всеобщее внимание, однако образы гостей шоу вызывают не менее живой интерес. Местные модницы по-прежнему верны принципам минимализма, даже выбирая яркие краски или авангардные силуэты. Их образы точны, тактичны и очень стильны. Особый акцент здесь принято делать на экологичности и близости природе.