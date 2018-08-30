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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Копенгагене. Весна-лето, 2019

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  • 30 Августа 201815:05
Сюжеты: Горожане, Неделя моды в Копенгагене

Гости датской Недели сделали в своих нарядах ставку на яркие акценты, структурность и графические элементы.

Копенгагенская Неделя моды сезона весна-лето 2019 порадовала не такой частой здесь пестротой и яркими красками. Многие гости показов выбирали для своих образов на выход оригинальные формы, сочные краски (особенно полюбились местным жителям однотонные тотал-луки) и графику. Одной из отличительных черт актуального датского стритстайла в этом сезоне стала логомания.

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