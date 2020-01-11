Стритстайл: Гости Недели моды в Лондоне. Осень, 2020

Завершившаяся в Лондоне Неделя мужской моды расставила все по местам: здесь по-прежнему любят элегантность ретро.

Действительно, репортажи уличных фотографов с лондонской Недели моды как один говорят о том, что местные модники питают страсть к моде ушедших эпох. Причем даже используя прямые цитаты из стилистики различных молодежных субкультур, гости показов оставались элегантными. Здесь все подчинено чувству меры, и даже яркие краски на фоне британской погоды не режут глаза.