Вход
ADV



Интересно
Горожане (489)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Лондоне. Осень, 2020

  • 175
  • 0
  • 11 Января 202011:01
Сюжеты: Горожане, Неделя моды в Лондоне

Завершившаяся в Лондоне Неделя мужской моды расставила все по местам: здесь по-прежнему любят элегантность ретро.

Действительно, репортажи уличных фотографов с лондонской Недели моды как один говорят о том, что местные модники питают страсть к моде ушедших эпох. Причем даже используя прямые цитаты из стилистики различных молодежных субкультур, гости показов оставались элегантными. Здесь все подчинено чувству меры, и даже яркие краски на фоне британской погоды не режут глаза.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru