Стритстайл: Гости Недели моды в Лондоне. Весна, 2020

На этот раз лондонская Неделя моды оказалась очень неожиданной в плане местного стритстайла.

Кажется, гости лондонских шоу окончательно устали от классики и традиций Севил-Роу. Местный стритстайл становится все более ярким и даже авангардным. Посетители показов не просто смешивают спорт и повседневные сдержанные образы, они выбирают уличную моду во всей ее красе и полноте. Свежие фоторепортажи из британской столицы действительно удивляют.