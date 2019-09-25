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Неделя моды в Лондоне (406)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Лондоне. Весна, 2020

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  • 25 Сентября 201914:38
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2020, Горожане

На этот раз лондонская Неделя моды оказалась очень неожиданной в плане местного стритстайла.

Кажется, гости лондонских шоу окончательно устали от классики и традиций Севил-Роу. Местный стритстайл становится все более ярким и даже авангардным. Посетители показов не просто смешивают спорт и повседневные сдержанные образы, они выбирают уличную моду во всей ее красе и полноте. Свежие фоторепортажи из британской столицы действительно удивляют.

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