Стритстайл: Гости Недели моды в Милане. Осень, 2019

После неожиданно скучного в этот раз Лондона Милан порадовал яркими образами гостей показов.

На этот раз посетители мероприятий миланской Недели моды еще раз доказали, что итальянцы – очень жизнерадостная нация. Даже если на улице было холодно, они серьезно утеплялись, надевали меха и выбирали самые яркие сочетания. Впрочем, во время Недели погода держалась в основном солнечная, поэтому для проявлений оригинальности у местной публики была не одна возможность. Особенного внимания заслуживает то, как местные обращаются с объемами и разной длиной.