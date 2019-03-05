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Неделя моды в Милане (543)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Милане. Осень, 2019

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  • 05 Марта 201918:13
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Горожане

После неожиданно скучного в этот раз Лондона Милан порадовал яркими образами гостей показов.

На этот раз посетители мероприятий миланской Недели моды еще раз доказали, что итальянцы – очень жизнерадостная нация. Даже если на улице было холодно, они серьезно утеплялись, надевали меха и выбирали самые яркие сочетания. Впрочем, во время Недели погода держалась в основном солнечная, поэтому для проявлений оригинальности у местной публики была не одна возможность. Особенного внимания заслуживает то, как местные обращаются с объемами и разной длиной.

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