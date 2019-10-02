Стритстайл: Гости Недели моды в Милане. Весна, 2020

На этот раз за образы посетителей миланских показов ответственна была в основном погода.

Прошедшая в Милане Неделя моды, и правда, выдалась пасмурной. Гостям показов пришлось делать выбор в пользу комфорта и функциональности. Впрочем, и это условие не испортило радостных настроений героинь стритстайл-репортажей. В объективы фотографов попал не один пример того, как сочетать порой, казалось бы, несочетающиеся вещи.