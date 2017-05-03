Стритстайл: Гости Недели моды в Милане

Миланская Неделя моды в очередной раз порадовала элегантными и очень стильными образами гостей показов.

1 / 68 Гости Недели моды в Милане







































































































































Уличная мода Милана традиционно привлекает внимание фотографов элегантным стилем местных жителей. Гости показов Недели моды сезона осень-зима 2017/18 гармонично сочетают классический стиль и актуальные стритстайл тренды. Здесь находится место и спорту, и дениму, и вневременным моделям, которые никогда не выйдут из моды.