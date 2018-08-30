Стритстайл: Гости Недели моды в Осло. Весна-лето, 2019

Пока весь мир готовится к большому модному марафону, скандинавские страны уже делятся своим видением стиля будущей весны.

Завершившаяся недавно Неделя моды в Осло запомнится и безупречным стилем гостей показов. Как всегда, образы жителей Северной Европы выверены до мелочей, выглядят сдержанно, но при этом в них ощущается легкость – как физическая, так и духовная. Особенный акцент здесь делают не только на крой, но и на выбор высококачественных тканей и оригинальных аксессуаров.