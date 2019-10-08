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Неделя моды в Париже (1089)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Париже. Весна, 2020

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  • 08 Октября 201910:02
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане, Весна-лето 2020

Даже пасмурная парижская погода не заставила гостей весенне-летних показов отказаться от ярких красок.

Погода на этот раз, действительно, не радовала гостей парижских показов. Тучи и моросящий дождь заставляли посетителей быстрее перемещаться от такси до помещений, но вот на выбор образов не повлияли. В Париже все по-прежнему ярко и сочно, но уже не так экстравагантно и вызывающе, как раньше. Местная публика уже не хочет шокировать и удивлять,а выбирает комфортный стритстайл и функциональный спорт-шик.

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