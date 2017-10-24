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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Сеуле. Весна, 2018

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  • 24 Октября 201709:32
Сюжеты: Горожане

На днях в Корее завершилась Seoul Fashion Week, которая традиционно радует и удивляет смелостью местной уличной моды.

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  • Гости Недели моды в Сеуле. Весна, 2018

Завершившаяся в Сеуле Неделя моды продемонстрировала коллекции местных дизайнеров сезона весна-лето 2018. Однако это далеко не все, что привлекло пристальное внимание журналистов и критиков. Традиционно корейская Неделя вызывает большой интерес с точки зрения образов, которые выбирают гости шоу. Яркие краски, необычные формы, оригинальный подход к сочетанию одежды – вот что может стать неиссякаемым источником вдохновения для европейской публики.

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