Стритстайл: Гости Недели моды в Сеуле. Весна, 2018

На днях в Корее завершилась Seoul Fashion Week, которая традиционно радует и удивляет смелостью местной уличной моды.

1 / 62 Гости Недели моды в Сеуле. Весна, 2018



























































































































Завершившаяся в Сеуле Неделя моды продемонстрировала коллекции местных дизайнеров сезона весна-лето 2018. Однако это далеко не все, что привлекло пристальное внимание журналистов и критиков. Традиционно корейская Неделя вызывает большой интерес с точки зрения образов, которые выбирают гости шоу. Яркие краски, необычные формы, оригинальный подход к сочетанию одежды – вот что может стать неиссякаемым источником вдохновения для европейской публики.