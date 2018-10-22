Стритстайл: Гости Недели моды в Шанхае. Весна, 2019

Прошедшая в китайском городе Неделя моды удивила скромностью местной уличной моды.

Казалось бы, Шанхай является самым большим городом и портом мира и здесь должна царить пестрота и полифония. Однако образы гостей показов сезона весна-лето 2019 удивили своей скромностью и стремлением к комфорту. Вероятно, эффект от масштабов Шанхая, плотности и состава населения создается как раз обратный: люди выбирают нормкор, удобство и то, что помогает раствориться в толпе. При этом выглядят местные модники вполне оригинально. Особая их страсть – деним во всех его реинкарнациях и проявлениях.