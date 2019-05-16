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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Сиднее. Осень, 2019

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  • 16 Мая 201920:11
Сюжеты: Горожане

Австралийская Неделя моды продолжает отстаивать звание одной из ведущих в мировой марафоне.

За последние годы многие австралийские марки вышли на мировой рынок и смогли завоевать сердца клиентов по обе стороны Атлантики. Это вызвало внимание и к показам Недели моды в Сиднее, которые от сезона к сезону становятся все более интереснее. При этом местная уличная мода тоже вызывает всеобщий восторг. Образы, которые выбирают для посещения шоу местные модницы, отличаются самобытностью и эклектикой. Здесь легко сочетается современная городская классика, ретро и спорт. При этом наряды получаются очень элегантными и гармоничными.

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